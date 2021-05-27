إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي إلى جلسة توبيخ

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية غابي إشكنازي، استدعى، اليوم الخميس، سفير فرنسا في تل أبيب آريك دانون، لتوبيخه على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان .

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وكان لودريان قد صرح بأن إسرائيل ستصبح دولة عنصرية "أبارتهايد" إذا واصلت احتلالها الأراضي الفلسطينية. ويوم أمس الأربعاء، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن احتجاجه الشديد إزاء الحكومة الفرنسية.

وقال نتنياهو:

أعبر عن احتجاحي الشديد إزاء الحكومة الفرنسية على أقوال وزير الخارجية الفرنسي، الذي صرح خلال مقابلة تلفزيونية بأن إسرائيل قد تتحول إلى دولة أبارتهايد.

وأكد الموقع العبري أن أشكنازي وبَّخ السفير الفرنسي، وأوضح له أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي غير مقبولة، وبأن تل أبيب ترفض مثل هذه التصريحات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد حذر من احتمال حدوث فصل عنصري في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين، قائلا:

"في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين، ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

وحذر وزير الخارجية الفرنسي من خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن، مضيفا "حتى إطالة الوضع الراهن قد تؤدي إلى ذلك".