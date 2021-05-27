اليابان تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لفلسطين بقيمة 10 ملايين دولار

وقال موتيغي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، إن بلاده على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات، من أجل إعادة الإعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الفلسطينية.

وجدد موتيغي التأكيد على موقف اليابان الثابت من دعم حل الدولتين، واستعدادها لمواصلة مساعيها الدبلوماسية من أجل إعادة الثقة التي ستسمح للعودة إلى طاولة المفاوضات، معربا عن رغبته في زيارة فلسطين في أغسطس القادم، لاستكمال الجهود، ومن أجل تفعيل الدور الياباني بشأن أية جهود لإحياء العملية السياسية.

من جانبه، ثمن المالكي تبرع اليابان بالمساعدات الإنسانية واستعدادها المساهمة في عملية إعادة الإعمار، مرحبا بأية جهود يابانية من أجل إعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كخطوة أولى نحو العودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المقرة والمعتمدة بهدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الوزيران على استمرار هذه الاتصالات وأهمية التنسيق بينهما في المرحلة المقبلة.