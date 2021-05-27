شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الأمريكى يدعم إجراءات رئيس الوزارء العراقى لفرض سيادة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، دعمه لإجراءات رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في العراق.

وذكر المجلس في تغريدة على تويتر نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن المجلس يؤيد بقوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة والتزام العراق بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أنه يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقاً للقوانين العراقية.. وتابع: "ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف".