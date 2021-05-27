صالح الطيار.. مسيرة أكاديمية وسياسية ودبلوماسية حافلة يوثقها في مذكراته “سيرة ومسيرة”

الكويت - هبة التوبجي - مسيرة أكاديمية وسياسية ودبلوماسية حافلة للدكتور صالح بكر الطيار، وثقها في مذكراته «سيرة ومسيرة»، حيث حصل المحامي البارز الدكتور صالح بن بكر الطيار على الدكتوراه في القانون الدولي كما حصل على وسام الشرف بدرجة فارس من فرنسا.

وقد شغل الطيار منصب رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس ونظم أكثر من 24 مؤتمرا في عواصم أوروبية وعربية وله العديد من المؤلفات منها: العقود الدولية لنقل التكنولوجيا والسعودية ومكافحة الإرهاب والمواجهة والمناصحة.

والدكتور صالح أمين عام الغرفة التجارية العربية الفرنسية، وأصبح رئيسا لمنظمـة العـدالة الدوليــة بباريس، والممثل- البديل- لمجلس الغرف السعودية المنتدب لمحكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، وعضوًا بمركز التحكيم والتوفيق للغرفة التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضـوًا باتحـاد المحـامين العرب بالقــاهرة، وعضوًا بالجمعية الدولية للمحاماة بلنـدن، وعضـوًا باتحاد المحامين الدولي باريس. وشارك فى عشرات الندوات والمؤتمرات والمقابلات التلفزيونية حول قضايا سياسية واقتصادية وأمنية ودينية تهم العالم العربي والإسلامي، فضلًا عن مقالاته في عدد من الصحف والمجلات العربية والأجنبية.

وبعد مسيرة أكاديمية وسياسية ودبلوماسية حافلة رأى الدكتور صالح بكر الطيار أن يوثق لهذه السيرة والمسيرة فكانت سيرته التى تحمل نفس العنوان «سيرة ومسيرة» الصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية.

وقدم لسيرة الطيار الدكتور مفيد شهاب بأسلوبه العلمي الدقيق ويتذكر تلميذه صالح الطيار فى مدرجات كلية الحقوق جامعة القاهرة، الطالب المجتهد المثابر الوفي لجامعته العريقة، وكيف شهد خلال إقامته بالعاصمة المصرية أحداثا مهمة، كما شارك فى أنشطة متعددة، وترسخت قناعته بقدر مصر ومكانتها ودورها المحوري، وأيقن وقتها بضرورة استمرار تدفق المياه فى نهر العلاقات المصرية السعودية.

وتقع السيرة في11 فصلا بدأها منذ الطفولة مرورا بسنواته في القاهرة ومن بعدها باريس ومراحل المسيرة الأولى وتأسيس المركز وأهدافه ورسالته وانتهاء بشهادة من القلب عن السعودية ومصر، والكتاب يقع فى 340 صفحة من القطع المتوسط ويضم الكتاب في نهايته ملحقا يضم مجموعة كبيرة من الصور تمثل سردا بصريا موازيا لمحطات ووقائع وأحداث هذه السيرة الغنية، فضلا عن الشهادات وكذلك نص مقابلة هامة مطولة مع الشاعر اللبناني زاهي وهبي لبرنامج خليك بالبيت.

ويقول الدكتور مفيد شهاب فى تقديمه للسيرة: «لقد أدرك الدكتور صالح مبكرًا أن الماضي بما يحمله من تقاليد وقيم وشعارات موروثة وحقائق وخرافات لا يزال يمثل عبئا على تحركنا لبناء المستقبل، بدلا من أن يكون مصدرا لقوتنا وتميزنا عن الشعوب الأخرى، نأخذ منه ما يناسب هويتنا ويؤكد قيمنا العليا، ونترك كل ما يتنافى مع تراثنا ومثلنا، أو يحد حركة الإحياء والتجديد والإصلاح وأيقن بأهمية وجود وفاق مشترك، يأتي كنتيجة طبيعية لحوار واسع ومعرفة بما يدور في مجتمعاتنا والعالم، من أجل مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية والشعوب العربية. لذا كان حريصا على استمرار أداء المركز «مركز الدراسات العربي الأوروبي فى باريس» لدوره الحيوي ودعم نشاطاته وتنوعها فى مختلف مجال العلاقات.

ومن الدوافع المهمة للمحامى السعودي البارز في كتابة هذه السيرة أنها تجىء في لحظة فارقة ما بين وطن يبحث عن تنفيذ مشروعه نحو مزيد من التطور والتقدم متحديا كل الصعاب ويوظف الحداثة والعلم، كما أنه أراد للأجيال الجديدة أن تعرف كفاح جيل الآباء والأجداد لإرساء القواعد، وكيف خط طريقه وسط التحديات العاصفة التي واجهته.. مستهدفا وجود جسور للوعي والتواصل والخبرة بين أجيال فى بلده، وأجيال عاشت ما قبل طفرة النفط، ثم الطفرة.

ويبدأ المؤلف سيرته ومسيرته بدءا من جذوره فى المدينة المنورة، التي عرفته طفلًا وصبيًا منذ النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي.. يعود إلى بيته الذي أصبح الآن جزءًا من الحرم النبوي الشريف، بعد سلسلة التوسعات التي قام بها قادة المملكة للحرمين الشريفين.. يعود إلى أيام كان الفقر فيها سائدًا، لكنه كان ممتزجًا بروحانيات المدينة، ومختلطًا بأناس طيبين وديعين بسطاء ومتواضعين، أكثر من ذلك خدومين لكل ضيوف الحرم النبوي، والمؤلف لم يكن سوى ابن بكر لأحد خدام ضيوف المسجد الطاهر.

وبينما حفلت السيرة بالمواقف والصعاب وربما الأزمات والحروب التى تعرض لها المؤلف، مما لم تتمكن الذاكرة من نسيانه، إلا أنه اتسم بالتسامح والمودة تجاه الذين ناصبوه العداء، ولكنه كان مدفوعًا خلال السرد بتقديم الخبرات والعبرات، وطوال المذكرات لا يستنكف عن ذكر أيام الحرمان والمعاناة والمرض، ومواقف الصبر والتشبث بالأمل، مع إيمان راسخ بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعوات أمه التي يعتبرها نبراس حياته، والتي كانت في الصدارة من إهداء الكتاب.

ويعترف المؤلف بأنه حكى قدر ما يستطيع وليس قدر ما يريد، فى إطار سعيه إلى تقديم خلاصة خبراته، آملا في أن يستخلص القارئ المبادئ العامة التي يجب أن يتصف بها الإنسان، خصوصًا الذي أجبرته الظروف على المثابرة والجهاد، في سبيل تحصيل العلم، وتبوأ مكانة في مجتمعه.. ومن السهل أن يلحظ القارئ بالفعل البساطة والصدق والحكى من دون ترتيب في الكتاب، من دون خجل من الذكريات المؤلمة وكذلك السعيدة، وأن المؤلف بعد تجاوز عتبة الستين، ورغم أن مراحل حياته تبدو منفصلة، إلا أن الانفصال هو في التفاصيل والجزئيات، لكن حياته تظهر ككتلة واحدة لا انفصام فيها، وتعبر في جوهرها الأساسي عن أحلام جيل وتطلعات وطن، وتستهدف تقديم خلاصات ومبادئ للأجيال الجديدة لكي يأخذوا بها، ويستندوا عليها أو يديروا لها الظهر، المهم أن تصل إليهم، ليعرفوا أنهم لم يأتوا من عدم، ولا يستندون على بئر فارغة.

ويروى الدكتور صالح سنوات طفولته وصباه ثم شبابه فى المدينة المنورة، حيث تربى وتلقى تعليمه الأولى، ثم سفره إلى القاهرة حيث جذور والدته، والتحاقه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومن ثم التوجه إلى فرنسا لاستكمال دراساته العليا، وحصوله على الماجستير عام 1983، ثم الدكتوراه عام 1987، في موضوع «العقود الدولية لنقل التكنولوجيا» وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ويروى كيف أعادته المصادفات إلى فرنسا وبالتحديد إلى باريس ليعيش ويعمل مع عائلته الصغيرة، زوجته وأولاده بكر وشهد وأحمد، ليفتح مكتبا في الشانزليزيه في مجال الاستشارات القانونية.

وقادت الطيار الأحداث الساخنة بعد غزو العراق للكويت إلى الانخراط في الحياة الفكرية والسياسية فى باريس، وتأسيسه مركز الدراسات العربي الأوروبي في العاصمة الفرنسية. وسرد باستفاضة تفاصيل تأسيس المركز ومن ثم نشاطه ورموزه وإصداراته.

وكان نشاط هذا المركز مناسبة ليلتقي القادة السياسيون الأوروبيون والعرب ورموز الفكر على الجانبين، حيث عمل وسطهم بكفاءة في سبيل نصرة القضايا العربية.