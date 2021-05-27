الجامعة العربية: نقف بشكل كامل مع مصر والسودان والموقف الإثيوبي غير عقلاني

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بشان سد النهضة، أن "هذا الوضع قالت عنه جامعة الدول العربية إنها ليست محايدة بل العكس مصطفة بالكامل مع مصر والسودان، وليس لدينا مجال مثل الاتحاد الأفريقي، الذي يضم في عضويته إثيوبيا ومصر والسودان".

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وقال زكي:

لكن نحن لدينا مصر والسودان، وبالتالي لا يوجد حياد، ولدينا موقف مؤيد لحق مصر والسودان في استخدام مياه النيل.

وجاءت تصريحات زكي، في مقابلة مع قناة "الحياة" الفضائية، نقلتها صحيفة "الشروق"، صباح اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الجامعة العربية "ترى أن الموقف الإثيوبي متعنت جدا وغير عقلاني؛ ويؤدي إلى الاستفزاز والعدائية بغض النظر عن تمسك أي طرف بأي وساطة.. لكن نعتقد أن للاتحاد الأفريقي وجهات أخرى دولية ممكن أن تقوم بهذا الأمر".

وأوضح السفير حسام زكي أن الجامعة العربية وبعثاتها تؤكد - دائما - على حق مصر والسودان في استخدامات مياه النيل، وحق الدولتين أن يصلوا إلى تفاهمات واتفاقيات قانونية وملزمة تنظم هذه الاستخدامات، ولا يكون هناك تحرك أحادي من أي طرف يضر بالأوضاع الحالية أو يحلق الضرر بمصالح دولتي المصب.

وأضاف زكي "ونحن ندافع عن هذا الموقف لأنه موقف اتخذ في الجامعة العربية، وهو موقف مؤيد بالكامل للحقوق المصرية والسودانية".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، ذكر قبل يومين أن الملء الثاني لسد النهضة لا يؤثر على مصر، مؤكدا أن الفيصل بالنسبة لمصر هو حدوث ضرر مائي عليها جراء أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.