السنوار متحديا إسرائيل: سأعود إلى منزلي مشيا على الأقدام.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "صفا"، مساء أمس الأربعاء، بأن السنوار قد أوضح في رده على سؤال "ألا تخشى على حياتك من تهديدات غانتس؟"، بالقول: "أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله شهيدا، اليوم عمري 59 سنة وأُفضل أن استشهد بـ F16 وبالصواريخ على أن أموت في كورونا أو جلطة أو حادث طريق، أُفضّل أن أقتل شهيدا".

وتابع يحيي السنوار:

لن يقصر من عمري ثانية واحدة قرار غانتس أو توجهاته، وإذا بده مني نصيحة، فهي أن يتعلم الدرس من محمد الضيف وأبو عبيدة والقسام فإنهم إذا هددوا فعلوا.

وأكد قائد حماس في قطاع غزة أنه "أما وقد هددتهم، فأنا ظهرت أمام الاعلام وأتحرك بكل حرية وسهولة، وأنا موجود وأدير عملي من مكتبي، وسأركب السيارة وأذهب الى المنزل الجديد الذي تعرفونه وأنا في انتظاركم".

ومنح السنوار، وزير الدفاع الإسرائيلي، 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتنفيذه، قائلا: "بعد انتهاء هذا اللقاء جزء كبير من مشوار عودتي سأقطعه مشيا على الأقدام، ولدى غانتس الوقت، معه 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتجهيز الطائرة وإخراجها، ولن يُرمش لي جفن.. مما حفظته من الشيخ أحمد ياسين أن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا".

وكان بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد هدد، أمس الأربعاء، لبنان، بأن يلقى مصير قطاع غزة في حال فكر حزب الله في مهاجمة بلاده، وأنه "في حال بدأت الحرب من الشمال، فإن لبنان سيرتجف، وسيصبح مثل قطاع غزة، من حيث التدمير والخراب الذي حلَّ بها.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن تصريحات غانتس جاءت على خلفية خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وكذلك خطاب قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، اليوم الأربعاء، واللذان هددا فيهما إسرائيل، وتوعدا برد قاس في حال إقدام الجيش الإسرائيلي على مهاجمة القطاع مرة أخرى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، متوعدا لبنان:

كما أثبتنا في عملية حارس الأسوار، فإن المنازل التي ستكون فيها أسلحة وإرهابيين ستتحول إلى خراب ودمار إذا لزم الأمر.

وتداولت صحف ووسائل إعلام عبرية، السبت الماضي، صورا لقائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، للمرة الأولى منذ العملية العسكرية على القطاع.

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم السبت، صورا للسنوار وهو يتجول في شوارع قطاع غزة، للمرة الأولى منذ انتهاء عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية ضد القطاع، والتي استمرت 11 يوما.