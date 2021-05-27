نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يزور تركيا اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي، توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، إلى دولة تركيا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية من الحكومة التركية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، كل من وزير الزراعة والغابات الطاهر حربي، وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، وزير النقل ميرغني موسى حمد، ووزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبدالله يحيى، وعدد من المسؤولين .

وتأتي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له إلى تركيا، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة .

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق الركن محمد الغالي.