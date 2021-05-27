العراق: إعادة فتح المنطقة الخضراء فى بغداد بشكل جزئى

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي إعادة فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بشكل جزئي بعد إغلاقها بسبب الأحداث التي رافقت التظاهرات أول أمس الثلاثاء .

وقال المصدر في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز الاخبارية اليوم الخميس، إنه "تم فتح مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد من جهة ام الطبول امام الجميع ، مشيرا الى استقرار الوضع مع انسحاب تدريجي للقوات الامنية من الاماكن التي انتشرت فيها.

ولفت الى أنه تم التوجيه بـعدم دخول الارتال العسكرية الى العاصمة الا بموافقة قيادة عمليات بغداد .

وشهدت ساحة التحرير وساحات أخرى في بغداد أول أمس الثلاثاء تظاهرات حاشدة نظمها ناشطون للمطالبة بمحاسبة منفذي الاغتيالات ، وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عن مقتل شخصين وإصابة 140 آخرين .