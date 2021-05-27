عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. واعتقال 11 فلسطينيا

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح الباكر المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من بلدة سعير شرق الخليل ومحافظة رام الله والبيرة، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة سعير، ما تسبب في إحراق أراضٍ زراعية.