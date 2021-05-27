شكرا لقرائتكم خبر عن هل التدخين من موانع التطعيم بلقاحات كورونا؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن التدخين لا يعد من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا، وحثت الجميع على سرعة التسجيل والحصول على اللقاح.

جاء ذلك ردا على استفسار جاء فيه: “هل يأخذ المدخنون لقاح فيروس كورونا (فايزر)”.

وفي سياق متصل، شرحت وزارة الصحة كيف يؤثر اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المرأة والإنجاب، وذلك توضيحاً منها لبعض الاستفسارات حول تأثير اللقاح على المرأة والحوامل.

وقالت الوزارة إنه عند التخطيط للحمل ينصح بأخذ اللقاح لمنع الإصابة بالفيروس خلال الحمل أو التعرض لمضاعفات، مثل الولادة المبكرة أو الإجهاض والإصابة بمضاعفات شديدة.

وأضافت أنه لم تسجل حالات عقم حتى الآن بعد أخذ اللقاحات، بل هناك حالات حمل بعد تلقي جرعات اللقاح، مبينة أنه لم تسجل كذلك مضاعفات جانبية إضافية للقاح من الحوامل عن المضاعفات الجانبية لغير الحوامل.