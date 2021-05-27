هل التدخين من موانع التطعيم بلقاحات كورونا؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن التدخين لا يعد من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا، وحثت الجميع على سرعة التسجيل والحصول على اللقاح.
جاء ذلك ردا على استفسار جاء فيه: “هل يأخذ المدخنون لقاح فيروس كورونا (فايزر)”.
وفي سياق متصل، شرحت وزارة الصحة كيف يؤثر اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المرأة والإنجاب، وذلك توضيحاً منها لبعض الاستفسارات حول تأثير اللقاح على المرأة والحوامل.
وقالت الوزارة إنه عند التخطيط للحمل ينصح بأخذ اللقاح لمنع الإصابة بالفيروس خلال الحمل أو التعرض لمضاعفات، مثل الولادة المبكرة أو الإجهاض والإصابة بمضاعفات شديدة.
وأضافت أنه لم تسجل حالات عقم حتى الآن بعد أخذ اللقاحات، بل هناك حالات حمل بعد تلقي جرعات اللقاح، مبينة أنه لم تسجل كذلك مضاعفات جانبية إضافية للقاح من الحوامل عن المضاعفات الجانبية لغير الحوامل.
وأكدت أن اللقاح لا يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية، وأن هناك توصية بإعطائه للمرضعات لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.
وفيما يخص الدورة الشهرية، أشارت إلى أنه لم يثبت علمياً حتى الآن أي علاقة للقاح بتأخير الدورة الشهرية أو اضطراب الدورة، مؤكدة أنه ليس هناك تعارض بين الدورة الشهرية واللقاح.
ولفتت إلى أنه بعد أخذ اللقاح قد يحصل انتفاخ واحمرار في منطقة الفيلر ستزول خلال عدة أيام، منوهة إلى أنه يفضل تأجيل أخذ (إبر الفيلر) في حال عدم الحاجة لذلك.
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