القمر يقدم عرضا مبهرا لأجزاء كثيرة من العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم القمر عرضا مبهرا لأجزاء كثيرة من العالم أمس الأربعاء، حيث تزامن أول خسوف كلي للقمر منذ أكثر من عامين مع "القمر الدامي العملاق".



و"القمر العملاق" ظاهرة فلكية تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وجوده عند أقرب نقطة من الأرض، ليبدو في أكبر حجم مرئي.

ويتألق القمر البرتقالي المتوهج وهو معلق فوق سماء المحيط الهادئ وكذلك النصف الغربي من أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية وشرق آسيا، وعدة مناطق أخرى من العالم.

واللون البرتقالي المحمر للقمر "الدموي" العملاق هو نتيجة لشروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر المخسوف.

وما يزال المزيد من العروض القمرية قادم، ففي 19 نوفمبر سيكون هناك خسوف شبه كامل، حيث سيخفت القمر ولكن لن يتحول إلى اللون الأحمر، وسيكون الخسوف الكلي التالي للقمر في مايو 2022، وفق "روسيا اليوم".

وكان آخر خسوف من هذا النوع في يناير 2019.