سامسونج تطلق الشاشة الذكية Smart Monitor

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات الشاشة الذكية Smart Monitor الجديدة.



وتتوفر الشاشة بموديلين جديدين، هما: M5 قياس 24 بوصة ودقة وضوح 1080 بيكسل وM7 قياس 43 بوصة ودقة وضوح 4K.

وأوضحت سامسونج أن الشاشة الذكية Smart Monitor الجديدة تقدم العديد من المزايا الذكية، على سبيل المثال يمكن نقل مقاطع الفيديو عبر تقنية أبل AirPlay 2 من هاتف آيفون أو حاسوب لوحي آيباد.

بينما تتيح ميزة TV Plus باقة من المحتويات، التي يمكن بثها مجانا، بالإضافة إلى مجموعة من تطبيقات البث مثل Netflix وAmazon Prime Video.

وتتيح شاشة سامسونج الذكية أيضا إمكانية استعمال برامج مايكروسوفت Office 365 دون الحاجة إلى توصيلها بحاسوب.

وتشتمل الشاشة على مجموعة من المنافذ، من بينها منفذ USB-C في الموديل الأعلى، بينما يمكن استخدام هواتف سامسونج الذكية كحاسوب مكتبي عبر خاصية Wireless DeX.

ويمكن التحكم في الشاشة بواسطة جهاز تحكم عن بعد يعمل بالطاقة الشمسية أو بواسطة مساعد صوتي.

ولم تفصح سامسونج بعد عن موعد طرح الشاشة الذكية Smart Monitor الجديدة أو أسعارها.

وقبل طرح الشاشة الذكية Smart Monitor الجديدة، أطلقت سامسونج شاشتها المنحنية S34A650 الجديدة، وذلك منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وتأتي شاشاة سامسونج S34A650 المنحنية بقياس 34 بوصة وبدقة وضوح 3440 × 1440 بيكسل، بينما تبلغ النسبة الباعية 21:9.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الميزة الأكبر للشاشة تكمن في أن نصف قطر الانحناء يبلغ 1000 ملم، وهو انحناء شديد يساعد على عدم إرهاق العينين.

ويبلغ معدل تحديث الصورة 100 هرتز، بينما تبلغ درجة السطوع 300 قنديلة/م2، مع تغطية لنطاق الألوان sRGB ودعم تقنية HDR10.

وتم تجهيز الشاشة بمنفذ DisplayPort 1.2a+ و HDMI 2.0، بالإضافة إلى منفذ Type C وثلاثة منافذ USB.