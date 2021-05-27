مستشارة الرئيس السوري: عدة دول عربية قد تعيد النظر في العلاقات مع سوريا بعد الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت شعبان إن: "بعض الدول العربية ستعيد النظر في سياساتها مدركة أن إضعاف سوريا يعني إضعاف العالم العربي كله".

وحول انعكاس العملية الانتخابية على العلاقات في المنطقة، قالت المستشارة شعبان: "نأمل أن تراجع بعض الدول العربية قراراتها تجاه سوريا، ونرجو من الله أنهم قد اكتشفوا أن إضعاف سوريا هو إضعاف للموقف العربي أجمع، وأن قوة سوريا هي قوة للعرب جميعا، وأن سوريا بتاريخها لم تتعامل بكبر، حتى مع الأطراف التي وجهت لها ضربة هنا وضربة هناك".

وأضافت: "الشعب السوري اليوم قال كلمته دعما لوحدة سوريا وانتصارها ودعما لقيادة سوريا، وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد".

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وتابعت: "اللافت في هذا الزحف الجماهيري على صناديق الاقتراع في كل مكان في سوريا هو أن الشعب السوري قد تجاوز بوعيه حملات التشويش والتضليل التي تشنها الدول الغربية ضدنا منذ بداية الحرب على سوريا، والتي هدفت إلى محاولة تشويه البوصلة لدى الشعب السوري والحديث عن حرب أهلية أو عن طوائف وأعراق ومذاهب في سوريا".

هذا وبدأت عند الساعة السابعة تماما من صباح يوم أمس الأربعاء، الانتخابات الرئاسية في جميع المراكز الانتخابية المنتشرة في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية لاختيار رئيس للبلاد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي بشار الأسد والمعارض محمود مرعي والوزير السابق عبد الله عبد الله.

ووصل عدد المراكز الانتخابية، بحسب وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون،إلى 12102 مركزا انتخابيا، فيما بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه "18 مليونا و107 آلاف و109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب".