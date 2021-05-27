شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، بخصوص طقس اليوم حيث تسود الأمطار الرعدية ببعض مناطق المملكة العربية السعودية، ويكون الطقس في الإمارات صحو بوجه عام، وإلى التفاصيل

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام يصبح مغبرا على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع لهذا اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حسنا ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.