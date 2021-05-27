شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
وجّه وزير العدل في تعميم صادر إلى كل الجهات في الوزارة، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التوجيه إلى أن الاستثناء صادر من قبل بشأن مكة والمدينة من إلغاء الاختصاص المكاني لعمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، حيث تضمن توصية بإلغاء هذا الاستثناء بناء على ما تم من تقييم للمرحلة السابقة.
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