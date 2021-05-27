شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. سحب وأمطار رعدية وسماء غائمة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

ارتفاع الحرارة

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، خلال الساعات القادمة أن ارتفاع درجات الحرارة نهارا وأن تكون معتدلة ليلا وتسجل مساءا العظمى من38 ل44°C والصغرى من20 ل 29°C عدا المرتفعات معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا.

كما توقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الغربية وغرب الوسطى والمرتفعات مع رياح.

درجات الحرارة المتوقعة