شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبوظبي مقرا لمنطقة مراكز بيانات "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز /AWS/ عزمها إطلاق منطقة مراكز بيانات بالإمارات.



يأتي ذلك في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الرامية لجذب الاستثمارات ودعم القدرات التكنولوجية، حيث ستسهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراته.

وستعمل منطقة البنية التحتية السحابية من أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات التي سيتم تدشينها خلال النصف الأول من عام 2022، على تسريع وتيرة تبني الخدمات السحابية.

كما تهدف إلى تمكين الشركات من تحقيق الابتكار بشكل أسرع، كما ستعزز من وصول الشركات إلى أحدث التقنيات السحابية التي تمكنها من مواصلة الابتكار والتحول الرقمي في مختلف أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات.

وكجزء من الاستثمارات التي ستخصصها لتدشين هذه المنطقة، ستتعاون أمازون ويب سيرفيسز مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير العديد من المبادرات التعليمية والتدريبية وبرامج تمكين الشركات الناشئة بما يشمل كامل منظومة الاقتصاد المعرفي.

وكانت إمارة أبوظبي قد احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط على مؤشر المدن الذكية لعام 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وستواصل إمارة أبوظبي تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وقدرتها على توفير الدعم لمنظومة الابتكار التي تشهد توسعاً سريعاً في الإمارة.

وفي خطوة تؤكد الدور البارز الذي تلعبه إمارة أبوظبي كقاعدة انطلاق للأعمال والمبتكرين، تستعد "أنغامي" لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك من خلال صفقة اندماج مع شركة Vistas Media Acquisition Company.

كان مكتب أبوظبي للاستثمار قد قدم خلال العام 2021 دعماً بقيمة بلغت أكثر من 735 مليون درهم /200 مليون دولار / لعدد من شركات التكنولوجيا التي تعمل في إمارة أبوظبي، أو التي ترغب بتأسيس أعمالها في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز جهود الابتكار لدى هذه الشركات، إلى جانب تزويدها بحزمة من الحوافز الأخرى غير المالية، كتوفير الدعم والمساعدة في كل ما يتعلق بشؤون الإقامة واستصدار التراخيص، والتواصل مع الهيئات المزودة للخدمات التعليمية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يقدمها فريق رعاية المستثمرين لدى المكتب.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن الإطلاق المرتقب لمنطقة مراكز بيانات "أمازون ويب سيرفيسز" في الإمارات سيعزز من الخدمات الذكية، وينطلق بها إلى مستويات غير مسبوقة.

ويأتي تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع أمازون ويب سيرفيسز لتوفير أفضل تقنيات الحوسبة السحابية للأعمال المختلفة في الدولة، والاستفادة من الإمكانات الكاملة للبنية التحتية الذكية للإمارة.

وتعمل منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات على تمكين العملاء المحليين من تخزين بياناتهم في الإمارات، والاستفادة من زمن استجابة منخفض في مختلف أنحاء البلاد.

كما سيسهم ذلك في زيادة وصول الشركات المحلية إلى التقنيات المتقدمة، والاستفادة من المجموعة الكاملة من الخدمات السحابية كالتحليلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة، وقواعد البيانات، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والخدمات المحمولة، والتقنيات التي لا تحتاج لوجود خوادم، وخدمات التخزين وغيرها بما يمكنها من زيادة وتيرة الابتكار لأعمالها.

ويشمل دور مكتب أبوظبي للاستثمار ربط المستثمرين والشركات القائمة على الابتكار بالفرص والشراكات المناسبة في جميع أنحاء أبوظبي، وإعدادها بكافة المقومات التي تمكنها من تحقيق النجاح على المدى الطويل.