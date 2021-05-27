حاسوب لوحي جديد من سامسونج يدعم تقنية 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة سامسونج الحاسوب اللوحي Galaxy Tab S7 FE 5G الجديد، الذي يدعم تقنية 5G.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الحاسوب اللوحي الجديد يأتي بشاشة قياس 12.4 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1600 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج Snapdragon 750G، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية سعة 10.090 مللي أمبير ساعة، والتي تصل مدة تشغيلها إلى 12 ساعة.

ويعتمد الحاسوب اللوحي على نظام التشغيل One UI، الذي يقوم على أساس أندرويد 11.

كما أنه يدعم تطبيق DeX، الذي يتيح بالاشتراك مع الحافظة المزودة بلوحة مفاتيح إمكانية استعمال الحاسوب اللوحي كجهاز لاب توب.

وكانت سامسونج قد اعلنت عن إطلاق اللاب توب Galaxy Book Flex2 Alpha الجديد القابل للتحويل بسعر يبلغ 849 دولارا أمريكيا.

وأوضحت أن جهازها الجديد يشتمل على شاشة QLED قياس 13.3 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD.

وتصل درجة سطوع الشاشة إلى 600 نيت في الوضع Outdoor، وهو ما يعني إمكانية استعمال اللاب توب الجديد بشكل مريح تحت أشعة الشمس، علاوة على أنه يمكن استعمال قلم S Pen لإدخال البيانات، وتعتبر هذه الوظيفة من المزايا المهمة للعملاء في قطاع التعليم.