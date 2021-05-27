بنسبة 100%.. شركة يابانية ناشئة تنتصر على كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سلطت جائحة فيروس كورونا الضوء على اكتشاف قام به باحثون يابانيون منذ نصف قرن، ونعني به "تقنية التحفيز الضوئي".



المحفزات الضوئية هي المواد التي تحث على تفاعل كيميائي تحت تأثير الإشعاع الضوئي. ثاني أكسيد التيتانيوم هو الأكثر شهرة بين هذه المحفزات، حيث يسبب أكسدة قوية عند تعرضه للضوء.

تستفيد تقنية التحفيز الضوئي من هذه الظاهرة لتحلل المواد الضارة أو المسببة للرائحة إلى مواد مثل الماء أو ثاني أكسيد الكربون.

كان فوجيشيما أكيرا، الرئيس السابق لجامعة طوكيو للعلوم، يدرس للحصول على الدكتوراه في جامعة طوكيو عندما قام بهذا الاكتشاف. وفي العام 1972 بعد اكتشاف أن ثاني أكسيد التيتانيوم يتأكسد في الماء عند تعرضه لضوء قوي، نشر فوجيشيما ورقة بحثية عن تفاعل التحفيز الضوئي في المجلة العلمية البريطانية المرموقة نيتشر.

منذ ذلك الحين تم تطبيق تقنية التحفيز الضوئي في عمليات التنظيف الذاتي لجدران وأسطح المباني والمكاتب، حيث يستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم لتنظيف السطح الخارجي لمبنى مارونوإيتشي، وهو ناطحة سحاب بُنيت بجوار محطة طوكيو في العام 2002، وكذلك لمبنى غرانروف ”GranRoof“ الأبيض الهائل الذي تمت إضافته إلى مخرج يائيسو ”Yaesu“ بمحطة طوكيو في عام 2013.

الآن وبعد ما يقرب من 50 عامًا من اكتشاف فوجيشيما، تم تسليط الضوء مجدداً على تقنية التحفيز الضوئي.

القضاء على فيروس كورونا بنسبة 99.9٪

في منتصف أكتوبر الأول 2020 تسببت شركة كالتيك الاستثمارية ومقرها محافظة أوساكا في إثارة ضجة بإعلانها أن المحفز الضوئي المستخدم في جهاز التطهير وإزالة الروائح الكريهة كان ناجحًا في تحييد فيروس كورونا، وفق موقع "اليابان بالعربي".

شرحت شركة كالتيك الاختبارات التي أجريت بالتعاون مع كلية الطب بجامعة نيهون ومؤسسة ريكن للأبحاث، حيث تم وضع الجهاز في خزان سعته 120 لترا يحتوي على قطرات بها فيروس كورونا. وفي غضون 20 دقيقة أصبح 99.9٪ من فيروس كورونا غير نشط.

جاءت النتائج مفاجئة لسببين

السبب الأول أنه على الرغم من إجراء الاختبارات في ظروف محكمة الإغلاق بشكل نموذجي على عكس البيئات التي يتم فيها استخدام جهاز التطهير وإزالة الروائح الكريهة، إلا أنها أثبتت قدرة تقنية التحفيز الضوئي على تثبيط فيروس كورونا.

السبب الثاني، أن الشركة التي تقف وراء هذا النجاح هي شركة ناشئة نسبيًا، حيث تم تأسيس شركة كالتيك في أبريل 2018 من قبل رئيسها سومي جونيشي ”Somei Jun’ichi“، وهو مهندس سابق في شركة شارب، وذلك بالاشتراك مع عدد من الزملاء السابقين من نفس الشركة.