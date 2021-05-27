شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي :المظاهر المسلحة في بغداد تمثِّل انتهاكا خطيرا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي مصطفى الكاظمي المظاهر المسلحة التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد أمس انتهاكا خطيرا للدستور العراقي، مؤكداً أن حماية أمن الوطن والشعب وإبعادهما عن المغامرات هو من مسؤولية الحكومة.

وأفاد الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه أمس بأن قوة أمنية عراقية متخصّصة نفّذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، وفق المادة "4 إرهاب" وبناء على شكاوى مقدمة بحقه، مضيفا أنه جرى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من قيادة العمليات المشتركة للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه ،داعياً الجميع إلى تغليب مصلحة العراق على أي مصالح أخرى.