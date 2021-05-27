مغردون في عشرينية ""الخليج 365"": إطلالة سبقت زمنها

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ايلاف من الرياض: تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد "الخليج 365" العشرين ، انهالت التهاني على فريق تحرير "الخليج 365" وناشرها الأستاذ عثمان العمير .

صحيفة حديث المدينة الإلكترونية باركت هذه الاحتفالية وكتبت تقرير بهذه المناسبة بعنوان (" "الخليج 365" "إطلالة سبقت زمنها ) ، رئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي بارك هذا الميلاد ووصف العمير بأنه سابر أغوار التحدي المهني على الدوام .

الكاتب عبدالله الذبياني كتب في حسابه نبارك للمعلم العمير الذي دائما ما يؤكد أنه على صواب.. الصحيفة ولدت كبيرة وتعيش شابة ، الكاتب السعودي غسان بادكوك بارك للصحيفة وللناشر وقال : أقدر العمير وأقدر موهبته الإعلامية الأستثنائية .

الكاتب والإعلامي عبدالله الضويحي كتب بهذه المناسبة : بسباق المسافات الطويلة .. رحلة نحو القمة، ‏"الخليج 365" ظهرت في عز الصحافة الورقية فراهن البعض على السقوط المبكر، ‏إلا عثمان العمير عراب الصحافة الإلكترونية والصحفي الذي لايتثاءب لأنه يعرف ( فن العوم ) في وقطع ماراثنونها ، عشرينية "الخليج 365" عشرينية الروح أربعينية النضج.

الأستاذ فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الأمن السيبراني تذكر مساهمته في 2003 في التحالف الذي تم ذلك الوقت بين "الخليج 365" وشركة مايكروسوفت ، ونشر الخبر الذي تحدث عن هذه المبادرة ذلك الوقت .

الأستاذ عثمان العمير والذي كان سعيدا جدا بهذه المناسبة ووالذي امتلأ حسابه بالتهاني رد على كل المباركين والمهنئين، واحدا بعد الآخر .