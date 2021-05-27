مكتوم بن محمد في منصب "الاقتصادي الأول"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسومًا قضى بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيسًا لديوان حاكم دبي.

"الخليج 365" من دبي: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 22 لسنة 2021 بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيسًا لديوان حاكم دبي.

يجسد الشيخ مكتوم بن محمد نموذجاً مشرقاً للقيادة الشابة الواعية، متفتحة الفكر، المتطلعة إلى إحداث تطور نوعي في المجالات كافة، استناداً إلى المعرفة. مسيرته عامرة بإسهامات إنسانية مشهودة، تحاكى بها العالم والمجتمعات، واستطاع أن يدرك أهمية التغيير، وركز على مسارات متنوعة للتطوير، لمواكبة المتغيرات المتوالية والمستجدات في مختلف المجالات.

تتلمذ الشيخ مكتوم بن محمد في مدرسة الشيخ محمد بن راشد، ليكون أبرز رواد العصر الحديث في توظيف المعارف وتسخير الإمكانات لنهضة الإمارات ورفعته، وتعزيز التنافسية وتعزيز مسيرة الإنجازات في دبي.

والشيخ مكتوم بن محمد هو نائب حاكم دبي منذ فبراير 2008، وهو النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منذ 14 أغسطس 2008.

يتولى منصب رئيس مجلس إدارة كل من "مركز دبي المالي العالمي"، و"سلطة دبي للمجمعات الإبداعية"، و"مجلس دبي القضائي"، و"مؤسسة دبي للإعلام".

حصل الشيخ مكتوم بن محمد على بكالوريوس في إدارة الأعمال في عام 2006 من الجامعة الأميركية في دبي. والتحق بالعديد من الدورات التدريبية في كلية دبي للإدارة الحكومية وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية.

شكلت توجيهاته وقراراته ومبادراته في عام 2020 منهجية نوعية، ترجمت استراتيجية العمل في دبي؛ إذ ركزت على مواصلة نهج التميز والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والمحافظة على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد الرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي.