الملك سلمان: سنواصل جهودنا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

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"الخليج 365" من دبي: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إدانة السعودية وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعياً الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وشدد الملك سلمان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن السعودية ستواصل جهودها على جميع الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنياً لشعب فلسطين الأمن والسلام.

نصرة الشعب الفلسطيني

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمواقف السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز وحتى اليوم، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها مصر وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

تضافر الجهود لإيجاد تسوية

كما أعربت عن تطلعها إلى تضافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مجددة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.