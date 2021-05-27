السعودية واليونان تضعان أسس تعاون ثقافي بين البلدين

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اثينا: وضع وزيرا الثقافة في اليونان والسعودية إثر محادثات بينهما الخميس في أثينا، أسس اتفاق شراكة ثقافية بين البلدين خصوصا على صعيد حماية الآثار.

وقال المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية في وزارة الثقافة السعودية راكان الطوق لوكالة فرانس برس إن البلدين سيوقعان مذكرة تفاهم قبل نهاية 2021 في الرياض بهدف تعزيز تبادل القطع والخدمات خصوصا على صعيد ترميم الآثار والطواقم البشرية المتخصصة.

وقال وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود في بيان صحافي إن البلدين يتمتعان بإرث غني وعميق عمره آلاف السنين، قائلا إن اليونان من خلال رؤيتها وخبرتها يمكنها أن تقدّم الكثير للسعودية الساعية إلى إبراز ثقافتها عالمياً.

وأشادت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندوني بمشاريع إقامة "أسابيع ثقافية في البلدين" بموجب هذه الشراكة التي "سيتعاون خلالها البلدان في تنظيم معارض للآثار أو الفن المعاصر" إذا ما أتاحت الظروف ذلك.

وتحدث الطوق عن تعاون ثنائي يتناول عمليات التنقيب الأثري وترميم القطع التي عُثر عليها في موقع قرية الفاو العائد إلى القرن الرابع قبل الميلاد في جنوب المملكة العربية السعودية.

ولفت الطوق إلى أن التعاون سيركز على حماية الإرث الثقافي السعودي وديمومة القطاع الثقافي والطفرة في اقتصاد الثقافة الإبداعية وصناعاتها دعما للنمو والازدهار.

وأشار المسؤول الرفيع في وزارة الثقافة السعودية إلى أن الاتفاق من شأنه دعم القطاع الثقافي المتضرر بشدة جراء جائحة كوفيد-19، متحدثا عن انعكاسات إيجابية غير مباشرة على القطاع السياحي.

ويستند التعاون المستقبلي بين البلدين على العلاقات التجارية القائمة أصلا والتي تقرب قيمتها من مليار دولار، وفق البيان.