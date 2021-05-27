شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان حتى الآن إلى 539 ألفا و271 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7697 حالة، في حين يرقد 211 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 80 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13 ألفا و531 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.