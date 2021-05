عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاء القرن 2.. الأمير هاري وزوجته يجتمعان مجددا بأوبرا وينفري

الخميس 27 مايو 2021

الخليج 365

أعلنت شبكة "أبل" اجتماع الأمير هاري وميجان ماركل بالمذيعة أوبرا وينفري مجددًا، بعد نجاح المقابلة الشخصية الأخيرة.



ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، يظهر الثنائي الملكي مع المذيعة الشهيرة في حلقة مكملة بعنوان: The Me You Can't See: A Path Forward، وهي عبارة عن حلقة نقاشية مكملة للوثائقي الذي تعرضه شبكة أبل حاليًا.

وذكر الموقع، أن وثائقي The Me You Can't See الذي يركز على التوعية بالسلامة النفسية، كان المنطلق لطرح هذه المقابلة.

ومن المتوقع أن تعرض الحلقة يوم الجمعة المقبل، وسينضم للقاء بعض المشاهير الذين ظهروا في الوثائقي من قبل، منهم الممثلة المخضرمة جلين كلوز، إضافةً إلى بعض خبراء السلامة النفسية والعقلية.

تأتي هذه الأخبار، في أعقاب النجاح الساحق للمقابلة الشهيرة التي جمعت الثلاثي، وانكشف عنها أسرار من حياة الأمير هاري والأسرة الملكية أثارت ضجة عالميًا.

وأضاف الموقع، أن الوثائقي حقق نجاحًا كبيرًا، إذ سجلت منصة البث ارتفاعا في معدلات الاشتراك بنسبة 25% على "أبل تي في بلس".

وتحدث الأمير هاري في الوثائقي عن استعانته بالطب النفسي بعد معاناته النفسية على خلفية وفاة والدته الأميرة ديانا، كما اعترف أنه لجأ للكحول والمخدرات كوسيلة للتأقلم مع تداعي حالته النفسية في تلك الفترة.

وأثارت هذه التصريحات حزن العائلة الملكية وتحديدًا الملكة والأمير تشارلز، بحسب مصادر مطلعة.

وعرضت المقابلة الأولى بين الأمير هاري وأوبرا وينفري في مارس/أذار الماضي، وكشف فيها الثنائي عن تعرض ابنهما آرتشي لبعض التعليقات العنصرية، مما اضطرهما للتخلي عن ألقابهما الملكية.