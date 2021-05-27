شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 1324 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 338 ألفا و 853 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 56 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 آلفا و398 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 714 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.