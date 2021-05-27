شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهة الكسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري يمنى لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمنى أن القصف المدفعي استهدف مجاميع للمليشيا الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة الكسارة، موضحاً أن القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وفي جبهة العبدية بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، قُتل وجُرح عدد من العناصر الحوثية، جراء استهداف قوات الجيش الوطني تجمعا للمليشيا في الجبهة.