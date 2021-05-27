شكرا لقرائتكم خبر عن استخدمت المنظفات لإزالة العفن.. «أمانة الرياض» تضبط عمالة تُغير تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنتالفرق الرقابية بأمانة الرياض من ضبط مستودع، غير مرخص، حولته عمالة وافدة إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.

وأوضحت الأمانة في مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، أن العمالة استخدمت المنظفات الأرضية بشكل مكثف لإزالة روائح العفن من المستودع.

وأضافت أنهم امتهنوا وضع الدجاج الفاسد في عبوات باسم شركة تابعة لهم وبتاريخ صلاحية جديد، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.