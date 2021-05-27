شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعظم أسباب إجابة الدعاء؟ الشيخ المصلح يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن أعظم أسباب إجابة الدعاء.
وقال الشيخ المصلح، إن من أعظم أسباب إجابة الدعاء إظهار الافتقار إلى العزيز الغفار جل وعلا، فمن اجتهد في دعاء ربه وألحّ عليه وأظهر فقره إلى ربه كان حريا أن يُجاب إلى مسألته وأن يعطى مطلوبه.
وتابع الشيخ خالد المصلح: “إن الله كريم منان يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويداه مبسوطتان بالخير سحاء الليل والنهار”.
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