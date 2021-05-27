إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة السورية وبدء الفرز

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - سبوتنيك. وفور إغلاق الصناديق، بدأت اللجان الانتخابية بعملية فرز الأصوات بحضور مندوبي مرشحي الرئاسة الثلاثة.

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وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا تمديد فترة الاقتراع لمدة 5 ساعات إضافية لتغلق الصناديق الساعة 12 ليلا بدلا من السابعة مساء، وذلك نظرا للإقبال الشديد من قبل الناخبين.

وشكر بيان للجنة القضائية العليا للانتخابات الشعب السوري على "التزامه بالدستور والقانون أثناء تأديته لواجبه، وحقه بالانتخاب دون تسجيل أي خرق قانوني".

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية السورية ستؤسس لمرحلة قادمة تحمل الخير والأمل لسوريا.

وقال عرنوس في تصريح للصحفيين: "إن الشعب السوري يعبر اليوم عن مواقفه الوطنية الثابتة ويؤكد من جديد أن سورية قرارها حر ومستقل ونابع من ثوابتها الوطنية فلا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تغير إرادته ووفاءه لجيشه وبلده مشيراً إلى أن اقبال المواطنين على المراكز في مختلف المحافظات غلب التوقعات لناحية الكثافة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف عرنوس: "إن هذه المشاركة بالانتخابات موقف جريء وصريح وواضح من كل شرائح الشعب فضلا عن كونه واجبا وحقاً مؤكداً أن مستقبل سورية يقرره السوريون بأنفسهم ولا يمكن لأي قوة في الأرض أن تفرض إرادتها على الشعب السوري الأبي وما نشاهده اليوم من إقبال على مراكز الاقتراع دليل واضح على عزيمة الشعب السوري وإصراره على بناء دولته القوية بملء إرادته وحريته الكاملة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الانتخابات بالتأكيد مفصلية وستؤسس لمرحلة قادمة تحمل كل الخير والأمل والبناء لسوريا صاحبة الدور الحضاري والقيادي والبناء عبر التاريخ وستكون ثمارها للوطن وكل شرائح المجتمع، بحسب الوكالة.