شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح مدى إمكانية حصول مرضى «التصلب اللويحي» على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول مرضى “التصلب اللويحي” على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وأكدت الصحة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر حول أبرز الأسئلة الشائعة التي وصلت إليها، أنه لا مانع من أخذ اللقاح مع ضرورة أخذ رأى الطبيب

و”التصلب اللويحي” هو مرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإنهاك، إذ يقوم جهاز المناعة في الجسم بإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب، ووظيفته حمايتها