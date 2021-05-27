شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترصد 1176 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع لأكثر من 303 آلاف حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، الیوم الأربعاء تسجیل 1176 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، في الساعات ال24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 303 آلاف و39 حالة، في حین سجلت 5 وفیات، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1751.
وصرح السند - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - أنه تم أیضا تسجیل 932 حالة شفاء؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین إلى 288 ألفا و289،
مبینا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 13ر95%.
وذكر أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 152 حالة، في حین بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا ولا تزال تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 12 ألفا و999 حالة.