شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترصد 1176 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع لأكثر من 303 آلاف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، الیوم الأربعاء تسجیل 1176 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، في الساعات ال24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 303 آلاف و39 حالة، في حین سجلت 5 وفیات، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1751.