شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة سرقة جوال من يد امرأة مسنة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت كاميرا مراقبة لحظة سرقة شخص جهاز جوال من يد امرأة مسنة أثناء استخدامها له في العاصمة الرياض.

وظهرت المرأة المسنة في مقطع الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة، وهي تنتظر خارج أحد المحلات بعد الانتهاء من التسوق وتتحدث في الجوال، وفجأة ظهرت سيارة من نوع “يارس” لون فضي ترجل منها شاب واتجه للمرأة وقام بنشل الجوال منها.

وحاولت المرأة المسنة اللحاق بالسارق الذي استقل السيارة بسرعة ولاذ بالفرار من الموقع.