تعديل وزارى فى موريتانيا على حكومة محمد ولد بلال

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الأربعاء تعديلا وزاريا، على حكومة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه تقرر تعيين محمد ماء العينين ولد اييه، وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وسيدي ولد الزحاف وزيرا للصحة، وكامارا سلوم محمد وزيرا للوظيفة العمومية والشغل، ومحمد عبد العزيز ولد داهي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.



كما جرى تعيين الدي ولد الزين وزيرا للصيد والاقتصاد البحري، وسيدين ولد سيدي محمد ولد احمد اعلي وزيرا للزراعة ، ولمرابط ولد بناهي وزيرا للبيطرة، و الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والطالب ولد سيد أحمد وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.



وشمل التعديل الوزاري - أيضا - وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي التي ذهبت إلى سيد احمد ولد محمد، ووزارة المياه والصرف الصحي التي ترأسها محمد الحسن ولد بوخريص.



فيما جرى تعيين آمال سيدي ولد الشيخ عبد الله وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمختار ولد داهي وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، والناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا وزيرة للعمل الاجتماعي والطفولة والاسرة .