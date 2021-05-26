مندوب السعودية بالأمم المتحدة يودع وثيقة انضمام المملكة لبروتوكول عام 2014 المتعلقة بالعمل الجبري

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: قام المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل بإيداع وثيقة انضمام المملكة لبروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.

وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة غاي رايدر، اليوم الأربعاء ، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف.

يأتي ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 / 8 / 1442هـ الموافق 6 / 4 / 2021 م على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930 م بشأن العمل الجبري، حيث يھدف البروتوكول إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض ومضاعفة وتكثيف الجھود الرامية إلى القضاء على كافة أشكال العمل الجبري.

وسيدخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للمملكة بعد 12 شھراً من تاريخ اليوم الذي تم فيه صك الانضمام لدى مدير عام منظمة العمل الدولية ، وبھذا تصبح المملكة العربية السعودية أول دولة خليجية تصادق على البروتوكول.