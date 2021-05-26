شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» تحدد آخر موعد لإرسال بطاقة الترقية للوظائف الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الموارد البشرية بإدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة، عن آخر موعد لإرسال بطاقة الترقية للوظائف الإدارية.

وأوضحت إدارة تعليم مكة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن يوم الخميس، 15 شوال ،سيكون آخر موعد لإرسال بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام “فارس”.

وأشارت إدارة تعليم مكة، إلى أنه لا تشترط انتظار اعتماد الدورات التدريبية لإرسال بطاقة الترقية الوظائف الإدارية.