الإمارات تؤكد دعمها استقرار العراق ومسيرة بنائه

القاهرة - سامية سيد - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوفها إلى جانب العراق ودعم استقراره ومسيرة البناء فيه، وتطلعها إلى مزيد من التعاون في كل الميادين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء أن سفير العراق لدى أبوظبي مظفر مصطفى الجبوري، التقى وكيل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لشؤون التنمية الدولية سلطان محمد الشامسي، في مقر الوزارة بأبوظبي، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وتطرق الجانبان إلى التعاون والتنسيق لتنمية العلاقات الأخوية في ظل الدعم والرعاية من قيادتي البلدين، إضافةً إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير العراقي، حرص بلاده المستمر على دفع آفاق التعاون، بما يعود بالخير على الشعبين، من خلال التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك لتعزيز المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أهمية التأكيد على تفعيل الإنجازات المتحققة، وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار، خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، أكد الشامسي أن دولة الإمارات تقف دائمًا إلى جانب العراق، وهي لا تزال تدعم استقراره ومسيرة البناء فيه، وتتطلع إلى مزيد من التعاون في كل الميادين.



وأشار بهذا الصدد إلى المشاريع التي تنفذها وزارة الثقافة والشباب في الموصل وفي مقدمتها مشروع إحياء روح الموصل، مؤكدًا أن هذه المبادرة هدفها إعادة بناء معالم المدينة التاريخية.