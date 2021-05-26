أكثر من 8 ملايين شخص فى المغرب تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد "كورونا"

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلغ 8 ملايين و148 ألفًا و964 شخصًا حتى الآن.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن 137 ألفًا و950 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة أن 49 ألفًا و222 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و996 ألفًا و705 أشخاص.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 15 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 8 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينكا"، و7 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.