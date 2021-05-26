شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بداية يجب البناء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بداية يجب البناء عليها، وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفى من عمان، أن المهمة الأساسية تأمين مساعدات إنسانية لقطاع غزة ثم إعادة الإعمار.

وأوضح: "أقمنا محادثات جيدة مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر ونتحدث مع الأمم المتحدة بشأن جهود إعمار غزة، مردفا: "شاركنا بمبلغ جدا والمصريون اعتمدوا مبلغ جيد جدا لإعادة البناء، وسنبدأ في التواصل بشأن هذا الأمر".

وأوضح أن الأردن كان له دور مهم في التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفا: "سأتحدث مع دول الخليج العربي لبحث التطورات وتهدئة التوترات".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الأردن له دور مهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة.