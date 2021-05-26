شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يؤكد استمرار دعم فرنسا للجيش اللبناني باعتباره ركيزة لاستقرار البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استمرار دعم باريس للجيش اللبناني باعتباره ركيزة حقيقية لاستقرار البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.





وأوضح الرئيس الفرنسي، أن الأولوية تبقى في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات شرط لتقديم مساعدات دولية.