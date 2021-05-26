شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يحذر من استمرار محاولات تهجير أهالى أحياء القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بن الحسين على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.





وحذر العاهل الأردني من استمرار محاولات التهجير لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية.