إحباط تهريب 140 كبسولة كوكايين مخبأة بأحشاء رجل وامرأة بمطار المؤسس

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر مخبأة بأحشاء رجل وامرأة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي. وأوضحت الهيئة، اليوم الأربعاء، أن كمية الكوكاكيين وجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج. ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها في “تويتر”، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها كمية الكوكايين بعد ضبطها وضبط المهرب والمهربة.

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