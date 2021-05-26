شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول.. شاب يسرق مركبة في وضع التشغيل وبداخلها امرأة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة سيارة، تركها صاحبها في وضع التشغيل، وبداخلها امرأة في الرياض.

وأبان المقطع المتداول ، أحد الأشخاص وهو يتجول حول السيارة، قبل أن يقوم بفتح باب القيادة، والصعود إليها، وانطلق بها رغم وجود امرأة في داخلها.

وأوضح المقطع توقف المركبة لبضع ثوانٍ، حيث تمكنت المرأة من النزول والركض باتجاه المنزل الذي كان أمام السيارة.