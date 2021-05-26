بعد مصر... قطر تعلن تقديم 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة

دبي - محمود عبدالرازق - الدوحة، 26 مايو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه "بتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعماً لإعادة إعمار غزة".

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وأضاف الوزير القطري "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة".

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة مصرية تقضي بمنح مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

يأتي القرار المصري في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرت بالبنية التحتية.

جاء في بيان الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار".

واليوم أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن خسائر القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أسبوع على قطاع غزة بلغت 244 مليون دولار، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 73 مقرا حكوميا، واستهدفت شبكات المياه والصرف الصحي.