واشنطن تدعو دمشق وموسكو لمراقبة خطوط وقف إطلاق النار في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال ميلز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الحل السلمي للصراع في الجمهورية العربية السورية يبدأ بمراعاة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "نطالب نظام الأسد وروسيا مرة أخرى الالتزام بخطوط وقف إطلاق النار القائمة".

وكانت روسيا قبل خمس سنوات، في 30 سبتمبر/أيلول 2015، قد دخلت على خط المواجهة في سوريا.

ومدت روسيا في ذلك اليوم يد العون إلى الحكومة السورية بعد أن تمكنت تنظيمات مسلحة من السيطرة على مناطق واسعة في سوريا.

وذكر تقرير كتبه محللون أمريكيون وقدموه إلى الكونغرس أن سوريا تغلبت على "الإرهاب" بمساعدة روسيا.