الجامعة السعودية الإلكترونية: إطلاق برنامج “الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني”

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية يوم الأحد الماضي برنامج “الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني” بمشاركة جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة حفر الباطن.

وأوضحت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك الصفدي أن البرنامج -الذي يستمر لمدة أربعة أسابيع- يعد أحد البرامج التدريبية الرائدة والنوعية في مجال التعليم الإلكتروني التي تقدمها الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلة بمركز الابتكار في التعليم الإلكتروني، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي جامعة فرانكلين بالولايات المتحدة الأمريكية.

‏وقالت: يُقدَّم البرنامج التدريبي بشكل افتراضي من قبل أساتذة وخبراء من معهد جامعة فرانكلين الدولي للتدريب المبتكر ذي الخبرة العريقة في مجال التعليم الإلكتروني.

‏وبيّنت الدكتورة الصفدي أن البرنامج يُطلع المتدربين على أفضل الممارسات والحلول والتقنيات الحديثة التي تواكب أحدث التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، حيث يتوقع أن يتمكن المشاركون بعد انتهاء البرنامج من وصف المفاهيم الأساسية للتعليم الإلكتروني من منظور يركز على الطالب في بيئة التعلم عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات العملية للتعلم الإلكتروني الفعّال، وتحديد مبادئ التصميم التعليمي الأساسية لتقديم تعليم إلكتروني فعال يمكن قياسه، والاستفادة من نظام إدرة التعلم وأدوات قياسه عبر الإنترنت، وتقديم تعليم إلكتروني مركّز في بيئة الإنترنت، وكيفية تنفيذ إستراتيجيات تعليمية لتسهيل مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، إضافة إلى تعلم طرق متقدمة توفر تجربة تعليمية معززة مثالية للطلّاب مثل: المراجعة بين الأقران والكتابة الجماعية التعاونية، وكذلك الاطلاع على تقنيات تعليمية متقدمة في بيئة التعلم عبر الإنترنت لزيادة تعلم الطلاب.