السنوار: لدينا إمكانية إطلاق مئات الصواريخ في دقيقة واحدة بمدى 200 كلم.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "الجزيرة" مساء اليوم الأربعاء، عن السنوار، في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء عملية "سيف القدس" الإسرائيلية على قطاع غزة، أنه "كان بإمكان المقاومة إطلاق حوالى 300 صاروخ على تل أبيب في اللحظة الأخيرة".

وأكد يحيي السنوار أن "كل البنى التحتية للمقاومة ما تزال سليمة، وما لدينا من إنفاق في قطاع غزة يفوق الـ 500 كلم، والضرر الذي لحق بالأنفاق لا يتجاوز الـ5 بالمئة فقط".

وتابع السنوار:

لقد فشل العدو في المستوى الاستخباري بشكل مروع.

ووجه السنوار التحية للمقاومة الفلسطينية على تصديها للجيش الإسرائيلي، بقوله "ليعلم شعبنا أن خلفه مقاومة تحميه"، فضلا عن توجيهه رسالة أخرى لإسرائيل، قائلا فيها:

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ليعلم الاحتلال أن ما جرى كان مجرد بروفا ومناورة صغيرة لما يمكن أن يكون لو حاول أن يمس بالمسجد الأقصى مرة أخرى.

وشدد القيادي البارز بحركة حماس على أنه "المطلوب من أهلنا في القدس مواصلة الدفاع عن الأقصى وهم كذلك"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك اتفاق ولكن وقف لإطلاق النار متزامن وغير مشروط".

وانطلقت شرارة الأحداث من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وخلف القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.