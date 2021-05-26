حفتر يدعو المنفي والدبيبة لحضور عرض عسكري في بنغازي

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وقال قائد الجيش الليبي في دعوته الرسمية: "يطيب لنا دعوة حضرتكم ونائبيكم وأعضاء مجلس النواب ووزراء حكومتكم ونوابكم المحترمين لحضور العرض العسكري المقام بقاعدة بنينا العسكرية يوم السبت الموافق 29/5/2021".

وينتظر الليبيون العرض العسكري الضخم لقوات الجيش الوطني الليبي والإعلان عن تخريج الدفعة الـ 53 من ضباط الكلية العسكرية، خلال حفل وعرض عسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة يوم 15 أيار/مايو عام 2014، التي أعلن خلالها خليفة حفتر عن تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي كانت تسيطر على البلاد بعد الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت منطقة الهلال النفطي التي تحتوي على أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.