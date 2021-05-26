سقوط 5 مقذوفات أطلقها الحوثيون على قرية سعودية حدودية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية أن "الدفاع المدني أعلن سقوط 5 مقذوفات حوثية على قرية حدودية بمنطقة جازان".

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وأوضح الدفاع المدني السعودي أن "المقذوفات الحوثية وقعت بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أية إصابات في صفوف المدنيين".

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في وقت سابق من اليوم، إحباط هجوم واسع وشيك لجماعة "أنصار الله"، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، محور اتفاق السويد الذي توصل إليه الجانبان أواخر عام 2018.

وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية اليمنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين حاولوا استغلال إجازة عيد الفطر المبارك، ورتبوا لهجوم بري وبحري واسع على مواقع القوات المشتركة في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، بهدف تحقيق اختراق صوب مدينة الحديدة وعزل المناطق المحررة جنوبها".

تقود السعودية، منذ 26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.